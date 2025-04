“Festival della Coreografia”, il “Centro Arte Danza” di Licata protagonista al Palacongressi

Si è concluso ieri, presso il Palacongressi di Agrigento, il Festival della Coreografia della Valle dei Templi, un evento che ha saputo coniugare talento, passione e spettacolo, trasformando la città in un punto di riferimento per il mondo della danza. La manifestazione, organizzata dal Centro Nazionale Sportivo Libertas sotto la direzione artistica di Rocco Balocco, ha registrato una straordinaria affluenza di pubblico e una partecipazione entusiasta di ballerini provenienti da ogni angolo della Sicilia. Sul palco si sono susseguite coreografie di grande impatto, che hanno spaziato tra i vari stili: dal classico al moderno, dal contemporaneo all’hip-hop, offrendo uno spettacolo vario e coinvolgente. A valutare le performance una giuria d’eccellenza, tra cui artisti di fama internazionale come Anbeta Toromani, Amilcar, Emanuela Tagliavia, Alessandro Vacca e Neji, che hanno saputo riconoscere e premiare il talento, la creatività e l’espressività dei partecipanti.

Il momento più atteso è stato l’assegnazione del prestigioso Trofeo della Coreografia, conquistato dall’A.S.C.D. Centro Arte Danza di Licata, diretta da Carmela Liberto. La scuola si è distinta su tutte, totalizzando il punteggio più alto tra le scuole partecipanti, grazie a una performance capace di fondere tecnica impeccabile, originalità e intensa carica emotiva.

Visibilmente emozionata, Carmela Liberto è salita sul palco insieme alle sue allieve per ricevere il riconoscimento: “Questo premio rappresenta il frutto di un lavoro costante, di sacrifici e di una passione che ogni giorno condividiamo in sala danza. Voglio ringraziare di cuore le mie splendide allieve per l’impegno e la dedizione dimostrati, ma soprattutto desidero esprimere la mia più sincera gratitudine agli insegnanti Anita Messina, Floriane Patania e Alessia Calderaro, che con la loro professionalità, dedizione e amore per la danza hanno contribuito in modo determinante alla conquista di questo ambito premio. Questo successo è il risultato di un vero lavoro di squadra, dove ogni passo, ogni gesto, nasce dalla collaborazione e dal sostegno reciproco”. Ha poi aggiunto: “Il nostro obiettivo non è solo quello di formare danzatori tecnicamente preparati, ma anche di trasmettere ai ragazzi valori fondamentali come la disciplina, il rispetto e la passione per l’arte. Questo riconoscimento ci dà la forza per continuare su questa strada.”

Il Festival, accreditato dal Registro Nazionale delle Attività Sportive – Sport e Salute, si conferma non solo come una competizione di prestigio, ma anche come un importante momento di crescita, condivisione e valorizzazione del talento giovanile. Un appuntamento che continua a promuovere la cultura coreutica e a rafforzare il ruolo della danza nel panorama artistico siciliano.