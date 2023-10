Permessi di costruire e condoni edilizi, incassati 630 mila dal Comune di Agrigento

Si attesta a più di 630 mila euro la cifra degli incassi accertati dalla riscossione dei condoni edilizi e dei permessi di costruire nel terzo trimestre del 2023 confermando l’ottimo risultato ottenuto negli anni 2021 e 2022.

«Nel dettaglio – spiega l’assessore Gerlando Principato – sono stati incassati 661.194,64 mila euro solo dalla riscossione dei condoni edilizi e 909.794,94 mila euro per i permessi di costruire. Mentre si mantiene pressappoco costante l’incasso del condono edilizio, si registra invece una crescita dei permessi di costruire, un risultato atteso perché ottenuta la concessione edilizia in sanatoria, si elimina il freno al mercato, si sbloccano le compravendite, si attivano iniziative per la rigenerazione del territorio e si garantiscono entrate nelle casse del Comune».

Fino a settembre 2023 si è registrato, rispetto al medesimo periodo degli anni passati, +524.635,59 mila euro (+58%) rispetto al 2020, un +213.521,40 mila euro (+23%) rispetto al 2021 e un + 402.123.96 (+44%) rispetto al 2022.

«Queste somme introitate – spiega l’assessore Principato – verranno utilizzate dall’amministrazione per la manutenzione ed il decoro delle strade e per il miglioramento dei servizi».

In questi due anni e mezzo sono stati accertati oltre 3 milioni di euro (3.76.254,22 mila euro) di incassi complessivi dalla riscossione dei condoni edilizi e più di 3,1 milioni di euro (3.184.778,66 mila euro) dai permessi di costruire.

«Un risultato non indifferente e nel segno della continuità – precisa l’assessore Principato – il cui merito va ai tecnici ed amministrativi del comune di Agrigento in cui ho creduto fin dal primo mese di insediamento. A breve si aggiungeranno anche dei tecnici esterni a cui abbiamo affidato degli incarichi di espletamento delle pratiche di condono edilizio. Rivolgo – conclude Principato – un invito a quanti non hanno ancora completato il pagamento del condono edilizio, non attendete il diniego della pratica e l’ordine di demolizione, perché non sarà più possibile condonare».