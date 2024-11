Piano di comunicazione Agrigento Capitale della Cultura, nessuna assegnazione ad Angelini Design

Agrigento, proclamata Capitale Italiana della Cultura per il 2025, si trova al centro di una vicenda complessa che rischia di minare le aspettative di sviluppo e visibilità per la città e per la Sicilia intera. Il clima intorno alla preparazione dell’evento non è dei più sereni: polemiche sul Piano di Comunicazione stanno sollevando preoccupazioni tra gli addetti ai lavori e i cittadini, che vedono nella nomina di Agrigento una rara opportunità di rilancio culturale, turistico ed economico. Le difficoltà organizzative e la mancanza di comunicazioni chiare hanno creato una certa frustrazione, tanto più che il tempo a disposizione per preparare la città ad accogliere i riflettori nazionali e internazionali inizia a stringere. In questo contesto, la gara per l’affidamento del Piano di Comunicazione, che rappresenta un passaggio cruciale per il successo dell’iniziativa, si è trasformata in un nodo delicato, con le istituzioni locali e regionali impegnate a garantire un esito tempestivo e soddisfacente.Negli ultimi giorni si è diffusa la notizia che l’agenzia Angelini Design si fosse aggiudicata il Piano di Comunicazione per Agrigento, designata Capitale Italiana della Cultura 2025. Tuttavia, nonostante l’interesse suscitato e le anticipazioni trapelate, fonti ufficiali regionali confermano che la gara non è stata ancora assegnata e che il processo di valutazione è in corso.

Angelini Design, che ha partecipato alla manifestazione d’interesse, risulta tra le 27 candidate tra cui verrà selezionata l’agenzia incaricata dalla Regione Siciliana. L’agenzia romana, specializzata in comunicazione e creatività, ha già però rilasciato dichiarazioni in qualità di assegnataria al giornale La Sicilia. La manager Francesca Mitrangolo, si legge sulle pagine di Agrigento del giornale di Catania del 31 ottobre, avrebbe dichiarato che “siamo in ritardo ma recupereremo velocemente grazie alla nostra grande esperienza”, lasciando intendere che la procedura sia chiusa senza che siano le istituzioni a comunicare l’avanzamento della vicenda. Da parte sua, la Regione Siciliana ha fatto sapere che si prevede di completare l’affidamento del Piano di Comunicazione entro la metà di novembre. Una volta assegnato l’incarico, l’obiettivo è di ricevere il contenuto creativo del servizio entro la fine dello stesso mese. Questo consentirebbe di avviare tempestivamente la strategia di comunicazione per la promozione dell’evento, che mira a valorizzare Agrigento e il suo patrimonio culturale.L’assegnazione definitiva sarà quindi il risultato di un processo attento, che punta a individuare il partner più adatto per promuovere l’identità di Agrigento e coinvolgere il pubblico in vista del 2025. Per ora, dunque, l’attesa continua, con la speranza di poter annunciare presto il vincitore della gara e avviare così una campagna di comunicazione all’altezza dell ’occasione. (Fonte BlogSicilia)