“Piccoli Giganti” crescono: nasce una nuova realtà per il giovani calciatori

Nasce ad Agrigento la Scuola Calcio “Piccoli Giganti” del Presidente Francesco Rocco.

La nuova società che avrà come sede operativa i campetti del “Maracanà” e della “Pinetina”, sarà un centro di avviamento allo sport ed andrà a curare la formazione e la crescita dei piccoli calciatori, dall’attività di base fino al settore giovanile.

Direttore della nascente scuola calcio sarà Dino De Rosa, già conosciuto nell’ambiente calcistico non solo per i suoi trascorsi calcistici con l’Akragas, ma anche per essere un apprezzato allenatore e verrà collaborato da tecnici qualificati come Marco Fragapane ed Emiliano Bellavia. Tante saranno le novità della nuova Scuola Calcio, che a giorni verranno comunicate.

