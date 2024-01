Pista di pattinaggio abbandonata, Turano: “poco importa ad Agrigento dello sport”

“Dopo anni l’amministrazione comunale non riesce a risolvere e a ristrutturare la pista di pattinaggio di San Leone. Una struttura bellissima, che si affaccia sul mare, ma abbandonata e in pessime condizioni strutturali”. A parlare è Angelo Turano presidente della Polisportiva ACIS di Agrigento mostrando in una diretta facebook in che condizioni versa la pista di pattinaggio. “Poco importa ad Agrigento dello sport, non solo la pista di pattinaggio ma anche altre strutture sportive hanno bisogno di ristrutturazione”, continua mister Turano che da anni segue dei giovani pattinatori che hanno portato degli ottimi risultati. Qualche anno fa, nel contesto del protagonismo civico, la stessa Polisportiva ACIS insieme all’associazione “Grifoni Concordia”, hanno effettuato alcuni lavori per sistemare la staccionata dell’impianto e cercare di mettere in sicurezza la struttura, avviando anche una raccolta fondi per finanziare i lavori necessari al ripristino dell’impianto sportivo del lungomare di San Leone.