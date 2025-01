Polizia, il vicequestore Giuseppina Interdonato promossa primo dirigente

Il Consiglio di Amministrazione per il personale della Polizia di Stato, nella seduta del 24 gennaio, ha promosso il Vice Questore della Polizia di Stato Dr.ssa Giuseppina Interdonato, Dirigente della Divisione Anticrimine della Questura di Agrigento, al grado superiore di Primo Dirigente. Un riconoscimento che testimonia la sua grande dedizione e straordinaria professionalità nel servizio che quotidianamente svolge. Congratulazioni Dott.ssa Interdonato per il meritato traguardo raggiunto e un sincero augurio di buon lavoro da parte del Questore e di tutti i poliziotti agrigentini per le nuove sfide che l’attendono in questo nuovo ruolo.