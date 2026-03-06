Montallegro, torna operativo il servizio di guardia medica

Dopo giorni di preoccupazione, il servizio di Guardia Medica di Montallegro torna finalmente operativo. La chiusura temporanea aveva creato disagio tra i cittadini, ma oggi arriva la conferma ufficiale: il presidio sanitario riprende le sue funzioni, garantendo la continuità assistenziale e la tutela della salute della comunità. A darne l’annuncio è il sindaco Giovanni Cirillo.

“Ho ricevuto una nota nella quale viene ripristinato il servizio di Guardia Medica di Montallegro, non a discapito di Cattolica Eraclea, dove resterà regolarmente aperta. Ringrazio i dirigenti dell’Asp e i medici che lavoreranno per garantire la continuità in entrambe le comunità di un servizio fondamentale e irrinunciabile. Ringrazio personalmente anche il comandante della stazione dei carabinieri, il maresciallo Luciano Mazzariello, che in questi giorni è stato particolarmente vicino ai cittadini”, dichiara il primo cittadino che lunedì 9 Marzo incontrerà il direttore dell’Asp di Agrigento, Giuseppe Capodieci, per definire in modo definitivo tutti gli aspetti organizzativi del servizio.

“Questo risultato arriva grazie all’impegno diretto dell’amministrazione comunale, che ha lavorato senza sosta per tutelare i cittadini e garantire un servizio essenziale, nonostante le difficoltà e le malelingue che si erano diffuse nei giorni scorsi. Il ritorno della Guardia Medica rappresenta una vittoria per la comunità di Montallegro: un presidio di sicurezza sanitaria fondamentale, che ora riprende a svolgere il suo ruolo irrinunciabile sul territorio”, ha detto il sindaco Cirillo.