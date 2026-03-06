Prima sfilata del Mandorlo in fiore, ecco come il cambio il traffico in città

Tutto pronto per la Sagra del Mandorlo in Fiore. In occasione della prima sfilata che si svolgerà domenica 8 marzo a supporto dei gruppi partecipanti al 23° Festival internazionale “I Bambini del mondo”, la circolazione veicolare subirà delle variazioni.

In PIAZZA PIRANDELLO: Istituzione del divieto di sosta con rimozione in tutta la piazza dalle ore 01.00 dell’08.03.2026 fino a cessata esigenza; Del divieto di circolazione dalle ore 08.00 dell’08.03.2026 ad eccezione dei mezzi di Soccorso e degli automezzi delle Forze dell’Ordine; Quanti provenienti dalla via Bac Bac, per raggiungere la via Empedocle, la via Garibaldi e la via Orfane e via Barone, dovranno transitare per la via Amendola; I residenti nelle Vie Orfane e Barone potranno raggiungere le loro abitazioni attraversando Piazza Pirandello (lato panificio) fatto salvo concomitanti esigenze di viabilità.

PIAZZA SINATRA: Viene Istituito il divieto di sosta con rimozione in tutta la piazza dalle ore 01.00 dell’ 08.03.2026 fino a cessata esigenza per consentire l’inversione di marcia ai Pullman che trasportano i gruppi folkloristici; I residenti nelle Vie Orfane e Barone, provenienti da via P. Nenni, potranno raggiungere le loro abitazioni attraversando Piazza Pirandello (lato panificio) fatto salvo concomitanti esigenze di Viabilità.

VIA ATENEA: Chiusura al transito veicolare dalle ore 08.00 del 08.03.2026 fino a cessata esigenza e divieto di sosta con rimozione, già esistente;

PIAZZALE ALDO MORO: Viene istituito: il Divieto dei sosta con rimozione ambo i lati su tutta la piazza dalle ore 01.00 del 08.03.2026 fino a cessata esigenza (inteso: lato Bar Milano, lato Centro Estetica e lato Unicredit); Il Divieto di circolazione su tutta la piazza dalle ore 08.00 dell’08.03.2026 fino a cessata esigenza (inteso: lato Bar Milano, lato Centro Estetica e lato Unicredit);

PIAZZA VITTORIO EMANUELE: Viene istituito il Divieto al transito veicolare in direzione Piazza Marconi– altezza Poste Italiane- dalle ore 08.00 del 08.03.2026 con possibilità per chi proviene dalla via Imera, di svoltare a sinistra per via Cicerone, via San Vito e la bretella del viadotto Garibaldi;

PIAZZA MARCONI: Viene istituito il Divieto di sosta con rimozione in tutta la piazza dalle ore 01.00 dell’08.03.2026 fino a cessata esigenza; Il divieto di circolazione a tutti i veicoli dalle ore 08.00 dell’08.03.2026 fino a cessata esigenza;

VIALE DELLA VITTORIA: Viene istituito il Divieto di sosta con rimozione ambo i lati dalle ore 01.00 fino a cessata esigenza dell’08.03.2026, nel tratto compreso tra la Salita Alessi e Piazza Marconi; Viene altresì istituita la Chiusura al transito veicolare all’altezza della via Gramsci fino a piazza Marconi dalle ore 08:00 fino a cessata esigenza, ad eccezione dei residenti ed autorizzati muniti di pass, fatto salvo concomitanti esigenze di viabilità.

VIA EMPEDOCLE: È istituito il Divieto di sosta con rimozione ambo i lati in tutta la via Empedocle compresi, i parcheggi laterali posti a DXcondirezione di marcia piazza Marconi dalle ore 01:00 dell’08.03.2026; È istituito il Divieto di transito veicolare dall’imbocco del tunnel Piedigrotta a Piazza Marconi, dalle ore 08.00 dell’08.03.2026 fino a cessata esigenza;

VIA DELLE TORRI È istituito il Divieto di sosta con rimozione ambo i lati dalle ore 01:00 dell’08.03.2026 nel tratto compreso tra piazza Marconi e via Empedocle fino a cessate esigenze; È altresì istituito il divieto di circolazione dal cd Trivio Torri a Piazza Marconi dalle ore 08.00 dell’08.03.2026 fino a cessata esigenza;

VIA ACRONE È istituito Divieto di transito veicolare nel tratto compreso tra incrocio con la via Esseneto e Piazza Marconi dalle ore 08.00 dell’08.03.2026 fino a cessata esigenza ad eccezione di quanti devono raggiungere il parcheggio delle Ferrovie dello Stato;

SALITA CONIGLIO È istituito il Divieto di circolazione a tutti i veicoli dalle ore 08.00 dell’08.03.2026 fino a cessata esigenza;

VIA F. CRISPI È istituito il Divieto di transito veicolare dall’incrocio con via L. Sturzo a Piazza Marconi dalle ore 08.00 del 08.03.2026 fino a cessata esigenza, con obbligo di svolta a destra per i veicoli provenienti dalla via L. Sturzo; È istituito altresì il Divieto al transito veicolare dall’incrocio con le vie Demetra e U. La Malfa in direzione Piazza Marconi dalle ore 08.00. dell’08.03.2026 fino a cessata esigenza;

VIA GRAMSCI Dalle ore 01.00 dell’08.03.2026, nel tratto compreso tra il piazzale Cimitero e il viale della Vittoria è istituito il Divieto di sosta con rimozione ambo i lati fino a cessata esigenza ad eccezione degli autobus che trasportano i gruppi folkloristici, che effettueranno inversione di marcia all’incrocio con il Viale della Vittoria per la successiva sosta in via Gramsci con direzione piazza Cimitero;

VIA IMERA E’ istituito il Divieto di sosta con rimozione (lato DX a salire ) dal civico 173 ( negozio Chicco) fino a Piazza Vittorio Emanuele dalle ore 01.00 del 08.03.2026 ad eccezione dei Bus Turistici per consentire il carico e scarico dei passeggeri; È istituito il divieto di circolazione a tutti i veicoli dalle ore 08.00 del 08.03.2026 fino a cessata esigenza, fatta eccezione per i pullman che accompagneranno i visitatori, bus navetta, taxi e mezzi di soccorso e delle FF.PP.;

PERCOSO E SOSTA BUS DEI GRUPPI FOLKLORISTICI

I Bus che trasportano i gruppi folkloristici che si recheranno in piazza Pirandello seguiranno il percorso indicato nelle seguenti vie: Andata: Piazza Marconi, via delle Torri, via Empedocle , Piazza Sinatra con breve fermata per scarico gruppi folkloristici e immediata inversione di marcia; Ritorno: Piazza Sinatra, via Empedocle; via delle Torri, Piazza Marconi; via Crispi; via Demetra; via Gramsci con inversione di marcia all’incrocio con il Viale della Vittoria per la successiva sosta in via Gramsci con direzione piazza Cimitero; Nelle suddette vie, è consentito l’accesso ai veicoli delle Forze dell’Ordine, di Soccorso, Antincendi ed eventuali mezzi muniti di Contrassegno per portatori di handicap fatto salvo concomitanti esigenze di viabilità.

AUTOBUS TURISTICI Quanti provenienti da SS 640– SS 115– SS 122 possono lasciare i passeggeri in Piazzale Ugo La Malfa- cd. “Parcheggio Arancio”, e li sosteranno; Quanti provenienti da SS 118 e SS 189, possono lasciare i passeggeri in via Imera in prossimità di Piazzale Rosselli ed andranno a sostare lungo il Viale Sicilia fraz. Di Fontanelle- cd. “Parcheggio Verde”