Eco-compattatori per la raccolta delle bottiglie in PET, l’iniziativa del consigliere Gramaglia

Un risultato concreto per la città di Agrigento sul fronte dell’ambiente e della raccolta differenziata. Grazie all’iniziativa e al lavoro istituzionale portato avanti dal consigliere comunale e capogruppo di Fratelli d’Italia Simone Gramaglia, in collaborazione con il Sindaco Franco Miccichè, è stato raggiunto un accordo con il Corepla nell’ambito del progetto RecoPet. L’intesa consentirà l’installazione in città di 8-10 eco-compattatori per la raccolta delle bottiglie in PET, dispositivi innovativi che permetteranno ai cittadini di conferire la plastica in modo semplice e sostenibile, senza alcun costo per l’amministrazione comunale. Il progetto rappresenta un passo importante per migliorare la qualità della raccolta differenziata, incentivare il riciclo della plastica e promuovere comportamenti sempre più virtuosi tra i cittadini, contribuendo al decoro e alla tutela dell’ambiente.

“Questo accordo – dichiara il capogruppo di Gramaglia – nasce da un lavoro di interlocuzione portato avanti con il consorzio e condiviso con il Sindaco, con l’obiettivo di portare ad Agrigento strumenti moderni e utili per la città. Riuscire a garantire un servizio innovativo come gli eco-compattatori, senza alcun costo per il Comune, è un segnale concreto di attenzione verso l’ambiente e verso i cittadini. Continueremo a lavorare – conclude – per portare ad Agrigento progetti e opportunità che migliorino i servizi e la qualità della vita della nostra comunità”.