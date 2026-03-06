Eco-compattatori per la raccolta delle bottiglie in PET, l’iniziativa del consigliere Gramaglia
Lavoro che ha permesso di raggiungere un accordo con il Corepla nell’ambito del progetto RecoPet
Un risultato concreto per la città di Agrigento sul fronte dell’ambiente e della raccolta differenziata. Grazie all’iniziativa e al lavoro istituzionale portato avanti dal consigliere comunale e capogruppo di Fratelli d’Italia Simone Gramaglia, in collaborazione con il Sindaco Franco Miccichè, è stato raggiunto un accordo con il Corepla nell’ambito del progetto RecoPet. L’intesa consentirà l’installazione in città di 8-10 eco-compattatori per la raccolta delle bottiglie in PET, dispositivi innovativi che permetteranno ai cittadini di conferire la plastica in modo semplice e sostenibile, senza alcun costo per l’amministrazione comunale. Il progetto rappresenta un passo importante per migliorare la qualità della raccolta differenziata, incentivare il riciclo della plastica e promuovere comportamenti sempre più virtuosi tra i cittadini, contribuendo al decoro e alla tutela dell’ambiente.
“Questo accordo – dichiara il capogruppo di Gramaglia – nasce da un lavoro di interlocuzione portato avanti con il consorzio e condiviso con il Sindaco, con l’obiettivo di portare ad Agrigento strumenti moderni e utili per la città. Riuscire a garantire un servizio innovativo come gli eco-compattatori, senza alcun costo per il Comune, è un segnale concreto di attenzione verso l’ambiente e verso i cittadini. Continueremo a lavorare – conclude – per portare ad Agrigento progetti e opportunità che migliorino i servizi e la qualità della vita della nostra comunità”.