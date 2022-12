Povertà, Vullo lancia il cantiere sul sociale: “rete solidale e sostenibile con tutte le forze sane in città”

La comunità missionaria Porta Aperta di Agrigento ha per la prima volta aperto un varco serio per il sociale, aver fatto sedere attorno a un tavolo Volontariato-Associazioni-Terzo Settore-Scuola-Caritas-Chiesa-Forze dell’Ordine-Ordini Professionali-Comune, e confrontarsi apertamente sull’impegno e le criticità che ancora oggi ci sono in città su un tema sensibile a tanti cittadini, la povertà e le sfaccettature, dai ragazzi in dispersione scolastica, i giovani e i fenomeni devianti vedi droghe o criminalità ,esclusione lavorativa e sociale, la fragilità dei meno abbienti e dei migranti), non possono limitarsi solo a questa bella giornata di confronto.

Adesso l’Amministrazione comunale e l’Assessore ai servizi sociali Marco Vullo hanno in mente di far partire un cantiere sociale, per creare finalmente una rete circolare e un tavolo permanente dove tutti questi mondi si incontrano e assieme diventano stakeholder per cercare di chiudere il cerchio sulla sperequazione socio-economica presente ad Agrigento.

“In questi due anni da Assessore posso dare un dato che grazie alle risorse statali, l’Assessorato ai servizi sociali di Agrigento, tra voucher alimentari, bonus affitto, acqua, gas, ha erogato circa 2 milioni e settecento mila euro ai cittadini sulla soglia di povertà ed ancora c’è da fare tanto perché sul sociale anche a livello socio-assistenziale si devono rafforzare gli interventi e i servizi sul territorio”, dichiara l’assessore Vullo. “Stiamo facendo partire dei servizi socio-assistenziali per gli over 65 non autosufficienti con il Pac-Pnsciavedi Adi ,Ada e Sad e altri progetti ci sono in itinere con il Pnrr , ma da soli non possiamo sostenere tutto il mondo della povertà , ecco perché oggi più che mai tutti queste forze sane devono collaborare e partecipare attivamente nell’interesse di un sostegno a 360 gradi su questi temi. Ecco perché, prosegue Vullo, da Assessore chiederò a tutti da “primusinter pares” di istituzionalizzare un tavolo permanente sulla povertà, dopo che sabato tutti gli attori hanno sottoscritto un documento di rete con sei punti strategici che impegna i firmatari.Questo è il primo passo per costituire un tavoloaperto con tutti gli attori in campo su queste tematiche per essere propositivi e attraverso questa rete essere un unicum nel combattere la povertà in città in tutti i suoi aspetti,” ha concluso l’assessore agrigentino.