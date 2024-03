Precetto Pasquale Interforze:un momento di raccoglimento e di unità ad Agrigento

Si è svolta questa mattina, presso la Concattedrale Santa Croce di Villaseta – Agrigento, la Celebrazione del Precetto Pasquale Interforze, un evento di grande significato che ha visto la partecipazione dei rappresentanti di tutte le Forze dell’Ordine e Forze Armate che operano nella Provincia di Agrigento.

La cerimonia, officiata dall’Arcivescovo Metropolita di Agrigento, S.E.R. Mons. Alessandro Damiano, concelebrata dai Cappellani Militari dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e dal Cappellano della Polizia di Stato, è stata un momento di raccoglimento e di riflessione per tutti i presenti.

Nel corso della sua omelia, S.E.R. Mons. Alessandro Damiano ha sottolineato l’importanza del servizio svolto da tutti gli uomini e le donne in divisa, che quotidianamente si impegnano per la tutela della collettività. Ha inoltre ricordato i valori di sacrificio, dedizione e senso del dovere che animano il loro lavoro.

Presenti alla cerimonia, oltre ai rappresentanti delle Forze di Polizia, anche le principali Autorità istituzionali civili e religiose della Provincia.

Hanno pure partecipato alcune scolaresche che, nel piazzale della parrocchia, hanno potuto ammirare un’esposizione, allestita per l’occasione, di mezzi e materiali di tutte le Armi, i Corpi e gli Enti presenti.

La Celebrazione del Precetto Pasquale Interforze rappresenta un momento di grande valore simbolico, che testimonia l’unione e la coesione tra le Forze dell’Ordine che operano al servizio del nostro Paese.