Premio “Dona Maiora”, i nomi dei premiati tra forze dell’ordine e studenti

Tutto pronto per la seconda edizione del premio “Dona Maiora”, organizzato dall’UNUCII e in programma il 16 novembre, alle 10:30, all’auditorium del “Nicolò Gallo” di Agrigento. Saranno sei vigili del fuoco, due carabinieri, un funzionario di polizia, un sottufficiale della Guardia di Finanza ed uno della polizia penitenziaria ed il vicecomandante della guardia costiera a ricevere quest’anno il riconoscimento relativo al premio “Dona Maiora”, ideato dalla sezione agrigentina dell’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia presieduta dal Ten. Carmelo Fenech.

L’iniziativa, come si ricorderà, è nata lo scorso anno ed è finalizzata a premiare gli appartenenti alle forze dell’ordine e comunque ai corpi, armati e non, dello Stato che si sono distinti nel corso dei dodici mesi precedenti nello svolgimento dei compiti di istituto o che si sono resi protagonisti di episodi di particolare valore. La sua importanza e il favore incontrato sono testimoniate dal patrocinio gratuito conferito dal Ministero della Difesa e dal Ministero dell’Interno. L’edizione dello scorso anno si svolse nella suggestiva sala di Zeus del Museo archeologico regionale ed ebbe un grande successo, con la presenza di tutte le autorità civili e militari della provincia.

Quest’anno sono state coinvolte anche le scuole e, in previsione di un maggiore afflusso di spettatori, si è deciso di cambiar sede e di far svolgere la cerimonia di premiazione nell’auditorium dell’Istituto professionale Gallo, gentilmente concesso dalla dirigente prof. Giovanna Pisano

E veniamo ai premiati. Per i vigili del fuoco il riconoscimento andrà ai capo reparto Alfonso Falzone e Ignazio Capizzi, al capo squadra Vincenzo Cucchiara ed ai vigili coordinatori Alessandro Marsiglia, Alessandro Sutera Sardo e Alfonso Analfino; per la polizia penitenziaria sarà premiato l’agente scelto Angela Luca, per la polizia di Stato il commissario capo Manuel Montana, per la Guardia di Finanza l’appuntato scelto Gianpaolo Moscara, per i carabinieri il vicebrigadiere Massimo Mezzina ed il carabiniere Marco Maiorino; per la guardia costiera il capitano di fregata Davide Guzzi.

Il premio speciale per un reparto dell’esercito andrà al 5° reggimento fanteria “Aosta” che fu di stanza a Girgenti/Agrigento dal 1910 al 1939 nella caserma Francesco Crispi che sorgeva nell’area dove oggi c’è la Villa del Sole.

Nel concorso per le scuole hanno vinto Ambra Principato dell’Istituto comprensivo statale Anna Frank per la sezione testi, Lavinia Licata ed Eleonora Ragno dell’Istituto comprensivo Agrigento centro, plesso Pirandello, nella sezione Grafica ed infine Elisa Pia Milazzo, Carmen Morreale, Leonardo Rizzo, Soraya Scichilone, Alessio Cacciatore, Giuseppe Dalli Cardillo, Giulia Montante, Marco Montante, Emanuele Sciumé, Jasmine Tatano, Gioia Maria Amato e Ludovica Principato, tutti del liceo classico e musicale Empedocle di Agrigento, i quali hanno realizzato un elaborato audiovisivo nel settore prodotti multimediali.

La consegna dei premi avrà luogo giovedì 16 novembre alle ore 10,30. La cerimonia sarà allietata dalle note degli studenti del liceo musicale Felice Calafato (tenore), Elisea Sciacca (soprano e chitarrista), Laura Liotta (violino), Karol Dino Nalbone (pianoforte) ed Elisa Vella (flauto). L’inno nazionale sarà eseguito dalla banda della brigata meccanizzata Aosta, diretta dal luogotenente Fedele De Caro, la quale eseguirà anch’essa alcuni brani di intermezzo tra una premiazione e l’altra ed al termine della manifestazione terrà un breve concerto