Premio Karkinos: ecco chi sono i premiati dell’edizione 2025

Karkinos 2025, non solo un premio ma l’abbraccio della nostra città alle sue eccellenze che si sono distinte in diversi campi dimostrando bravura, coraggio, altruismo, solidarietà e creatività. Il teatro Pirandello si accenderà con la luce di queste eccellenze per una serata esclusiva all’insegna dell’emozione, intervallata da momenti speciali dedicati alla musica grazie ai nostri ospiti d’eccezione: Pino Minio, reduce dal grande successo di “Io canto senior” su canale 5 ed il giovanissimo Damiano Tarallo con il suo sassofono. Karkinos 2025 sarà un’edizione indimenticabile perché premierà anche il coraggio con la sessione dedicata agli “Eroi di tutti i giorni” , che quest’anno sono Marco Ciulla , Alessandro Rizzo e Rossana Castaldo, protagonisti di grandi momenti di salvataggio. Sul palco di Karkinos 2025 anche tre “Donne Protagoniste” di grandi momenti culturali e solidali come Enza Ierna, Lina Urso e Federica Salvo . Immancabile il premio Moncada, quest’anno dedicato allo sport con l’atleta paralimpico Maurilio Vaccaro. Karkinos renderà omaggio alla nostra città premiando Francesco Bellomo per il teatro, Angelo Pitrone per la Fotografia, Ilenia Curiale per la comunicazione digitale , Sir Roccoforte per l’imprenditoria, e, per la categoria tradizione e innovazione, i Quartet folk che allieteranno i presenti con la loro coinvolgente musica. Una serata straordinaria, come sempre sotto la direzione artistica di Carmelo Cantone,che è l’ideatore del premio, in cui non mancheranno le sorprese e le “incursioni comiche” di Stefano Cairone. Presenta la serata Elettra Curto.