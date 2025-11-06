Agrigento

L’agrigentina Maria Aronica nuovo presidente della sezione controllo della Corte dei Conti

Maria Rachele Aronica, 65 anni, di Agrigento, è il nuovo presidente della sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana

Pubblicato 1 minuto fa
Da Redazione

Maria Rachele Aronica, 65 anni, di Agrigento, è il nuovo presidente della sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana. La nomina è stata deliberata ieri sera dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti.

La nuova presidente prende il posto di Salvatore Pilato, che da inizio ottobre è a Roma per dirigere la sezione delle Autonomie. Attualmente, Aronica riveste incarico di procuratore generale presso la sezione giurisdizionale di appello della Corte dei conti per la Regione siciliana. L’insediamento avverrà dopo i provvedimenti formali di nomina.

