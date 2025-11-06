Lampedusa, tutto pronto per l’inaugurazione della nuova scuola primaria

“Finalmente realizziamo un sogno che Lampedusa aspettava da tanti anni. La vecchia scuola, costruita nel secondo dopoguerra e che ha visto crescere generazioni di lampedusani, lascia definitivamente il posto ad una nuova struttura. Dalla prossima settimana i nostri bambini avranno spazi moderni, sicuri e accoglienti”. Con queste parole il sindaco di Lampedusa e Linosa, Filippo Mannino annuncia l’inaugurazione del nuovo plesso della scuola primaria di Lampedusa, un luogo dove crescere, imparare e sognare, che si svolgerà lunedì 10 novembre alle ore 8.15.

“Il futuro dell’isola inizia proprio da qui, dai banchi di scuola. E finalmente siamo pronti per fare un altro passo importante per la nostra comunità. Un grande grazie a chi ha reso possibile questo risultato: tecnici, insegnanti, famiglie e cittadini che hanno creduto in questo progetto”, ha concluso il primo cittadino.