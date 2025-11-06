“Quasi tremila cessioni di cocaina in sei mesi”, 4 indagati a Palma di Montechiaro

La procura di Agrigento ha notificato l’avviso di conclusione indagini nei confronti di quattro persone coinvolte in un’inchiesta che ipotizza un vasto traffico di cocaina a Palma di Montechiaro. Il provvedimento, che anticipa la richiesta di rinvio a giudizio, è firmato dal procuratore capo Giovanni Di Leo. In quattro rischiano il processo: si tratta di un quarantunenne, due quarantacinquenni e un ventisettenne, tutti di Palma di Montechiaro.

Le indagini, eseguite sul campo dalla Squadra mobile di Agrigento e dai poliziotti del locale commissariato, ipotizzano una rete di spaccio di stupefacente. In appena sei mesi – tra aprile 2022 e ottobre 2022 – sarebbero stati accertati oltre 2.600 episodi di cessione di cocaina, a volte anche a minorenni. Il personaggio principale dell’inchiesta è un quarantenne di Palma di Montechiaro, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici in materia di stupefacenti.

Gli indagati – difesi dagli avvocati Gaspare Lombardo, Rossana Avanzato e Valeria Martorana – avranno adesso venti giorni di tempo per presentare memorie o chiedere di essere interrogati dal pm per scongiurare la richiesta di rinvio a giudizio.