“Quasi tremila cessioni di cocaina in sei mesi”, 4 indagati a Palma di Montechiaro
In appena sei mesi - tra aprile 2022 e ottobre 2022 - sarebbero stati accertati oltre 2.600 episodi di cessione di cocaina
La procura di Agrigento ha notificato l’avviso di conclusione indagini nei confronti di quattro persone coinvolte in un’inchiesta che ipotizza un vasto traffico di cocaina a Palma di Montechiaro. Il provvedimento, che anticipa la richiesta di rinvio a giudizio, è firmato dal procuratore capo Giovanni Di Leo. In quattro rischiano il processo: si tratta di un quarantunenne, due quarantacinquenni e un ventisettenne, tutti di Palma di Montechiaro.
Le indagini, eseguite sul campo dalla Squadra mobile di Agrigento e dai poliziotti del locale commissariato, ipotizzano una rete di spaccio di stupefacente. In appena sei mesi – tra aprile 2022 e ottobre 2022 – sarebbero stati accertati oltre 2.600 episodi di cessione di cocaina, a volte anche a minorenni. Il personaggio principale dell’inchiesta è un quarantenne di Palma di Montechiaro, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici in materia di stupefacenti.
Gli indagati – difesi dagli avvocati Gaspare Lombardo, Rossana Avanzato e Valeria Martorana – avranno adesso venti giorni di tempo per presentare memorie o chiedere di essere interrogati dal pm per scongiurare la richiesta di rinvio a giudizio.