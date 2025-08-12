Prende il via la rassegna di prosa e di teatro classico promossa dal Parco della Valle dei Templi

Prenderà il via stasera, 12 agosto, la rassegna di prosa e di teatro classico voluta dal Parco archeologico della Valle dei Templi con la direzione artistica di Gaetano Aronica. La rassegna, che è stata presentata a giugno nel contesto del cartellone “Sotto il cielo d’estate al Parco” si terrà tra Agrigento e Licata e prevederà eventi a ingresso gratuito che hanno fatto registrare in quasi tutti i casi il sold out.

Al pubblico sarà offerta l’opportunità di assistere ad alcune delle rappresentazioni più apprezzate di opere di Pirandello, Verga, Mascagni, Eschilo e Aristofane.

Il programma dettagliato degli eventi:

12 agosto, ore 21: al teatro della Panoramica dei Templi andrà in scena “Cavalleria Rusticana”, con Marianna Cappellani e Bruno Torrisi.

13 agosto, ore 21: al teatro della Panoramica dei Templi andrà in scena “Intanto però bisogna vivere”, scritto e diretto da Giovanni Volpe.

Il 17 agosto ore 21: al teatro della Panoramica dei Templi, “Orestea”, regia di Giacomo Frazzitta. Lo spettacolo si ripete il giorno successivo, il 18 agosto, alle 21 al chiostro del museo della Badia di Licata. Per questo evento sono ancora disponibili ticket.

Il 19 agosto, ore 21: al chiostro museo della Badia di Licata, “Storia del figlio cambiato”, regia di Graziana Lo Brutto.

Il 22 agosto, ore 21: al teatro della Panoramica dei Templi, “L’uomo la bestia e la virtù”, con Nicola Puleo, Franco Bruno e la regia di Gianleo Licata.

Il 25 agosto, ore 21: al teatro della Panoramica dei Templi, “Le rane di Aristofane”, con gli artisti dell’associazione Notevoli Note, regia di Emanuele Carlino.

La rassegna si conclude il 27 agosto, sempre alle 21: al chiostro museo della Badia di Licata, “Paradosso pirandelliano” di Enzo Gambino.

A questo link è possibile iscriversi in lista d’attesa per gli eventi già full e prenotare gli ultimi biglietti: https://www.eventbrite.it/cc/sotto-il-cielo-destate-al-parco-4463033.