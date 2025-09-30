Agrigento

Prevenzione cardiovascolare, dal 3 al 5 ottobre la campagna “Abbi a cuore il tuo cuore”

La campagna di prevenzione è promossa dall’unità operativa di Cardiologia del San Giovanni di Dio, diretta da Giuseppe Caramanno

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Sarà presentata giovedì prossimo, alle 10, nell’ex Collegio dei Filippini, la campagna di prevenzione cardiovascolare sul tema “Abbi a cuore il tuo cuore” promossa dall’unità operativa di Cardiologia del San Giovanni di Dio, diretta da Giuseppe Caramanno che ne è anche coordinatore scientifico.

La conferenza stampa sarà presenziata, oltre che da Giuseppe Caramanno, da Salvatore Iacolino, dirigente del dipartimento di Pianificazione strategica dell’assessorato regionale della Salute; da Giuseppe Capodieci, direttore generale dell’Asp; dal sindaco Miccichè e dal presidente dell’Ordine dei medici di Agrigento, Santo Pitruzzella.

“Abbi a cuore il tuo cuore”, che si svolgerà dal 3 al 5 ottobre prossimo in piazza Cavour ad Agrigento, avrà un testimonial d’eccezione: Riccardo Gaz, conduttore radiofonico che ogni giorno parla a migliaia di ascoltatori. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

A rischio i lavori della rete idrica, le imprese: “Condotte omissive e ostruzionistiche”
Agrigento

Prevenzione cardiovascolare, dal 3 al 5 ottobre la campagna “Abbi a cuore il tuo cuore”
dalla Regione

Sicilia: rimossi oltre 10.600 chili di plastica e rifiuti dai volontari Plastic Free
Ultime Notizie

Sorpresi a rubare piante di fragole in una serra, due arresti
Ultime Notizie

Viabilità, aggiudicati lavori di manutenzione straordinaria del collegamento tra le SS 115 e 189
Menfi

Menfi ospita il convegno “Lanterne: i chiaro-scuri delle dipendenze”