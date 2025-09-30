Prevenzione cardiovascolare, dal 3 al 5 ottobre la campagna “Abbi a cuore il tuo cuore”
La campagna di prevenzione è promossa dall’unità operativa di Cardiologia del San Giovanni di Dio, diretta da Giuseppe Caramanno
Sarà presentata giovedì prossimo, alle 10, nell’ex Collegio dei Filippini, la campagna di prevenzione cardiovascolare sul tema “Abbi a cuore il tuo cuore” promossa dall’unità operativa di Cardiologia del San Giovanni di Dio, diretta da Giuseppe Caramanno che ne è anche coordinatore scientifico.
La conferenza stampa sarà presenziata, oltre che da Giuseppe Caramanno, da Salvatore Iacolino, dirigente del dipartimento di Pianificazione strategica dell’assessorato regionale della Salute; da Giuseppe Capodieci, direttore generale dell’Asp; dal sindaco Miccichè e dal presidente dell’Ordine dei medici di Agrigento, Santo Pitruzzella.
“Abbi a cuore il tuo cuore”, che si svolgerà dal 3 al 5 ottobre prossimo in piazza Cavour ad Agrigento, avrà un testimonial d’eccezione: Riccardo Gaz, conduttore radiofonico che ogni giorno parla a migliaia di ascoltatori.