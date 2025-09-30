Viabilità, aggiudicati lavori di manutenzione straordinaria del collegamento tra le SS 115 e 189
L’Ufficio Gare del Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha aggiudicato il quarto lotto funzionale dei lavori di manutenzione straordinaria dell’asse di collegamento tra la S.S. 115 (bivio Borgo Bonsignore) e la S.S. 189. La gara, effettuata in modalità telematica ed inversione procedimentale, è stata aggiudicata all’impresa PRESTI SRL, con sede a Terme Vigliatore (ME) che ha offerto il ribasso del 32,1727% per un importo complessivo di 1.672.118,14 euro (compresi 33.442,36 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso). Alla gara hanno partecipato 308 imprese, mentre l’importo è stato interamente finanziato dalla Regione Siciliana con i fondi destinati al Piano di Sviluppo e Coesione 2014-2020 (Sezione Speciale 2, giusto D.G.R. n. 520/2022).
L’appalto consentirà di intervenire sulle Strade Provinciali n. 35A Portella di Sciacca-Lucca Sicula, n. 32 Ribera-Cianciana, n. 19B San Biagio Platani-Alessandria della Rocca, n. 31 Cattolica Eraclea-Cianciana e n. 29A Montallegro-Cattolica Eraclea. I lavori dovranno essere ultimati entro 540 giorni lavorativi continuativi dalla data di consegna. “Un altro tassello per l’adeguamento di questa importante via di collegamento – afferma il Presidente Giuseppe Pendolino – che conferma l’impegno del Libero Consorzio di Agrigento per il miglioramento della rete viaria provinciale. E’ prevista a breve la pubblicazione di nuovi bandi relativi alla manutenzione straordinaria di altre strade di nostra competenza”.