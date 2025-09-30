Menfi

Menfi ospita il convegno “Lanterne: i chiaro-scuri delle dipendenze”

L’iniziativa è la seconda tappa del progetto ministeriale “Il Cammino della Legalità”, promosso dall’Ufficio Servizio Sociale per Minorenni di Palermo

Pubblicato 57 minuti fa
Da Redazione

Droga, alcol, ma anche ludopatie, schiavitù digitale. Vecchie e nuove tossicodipendenze, con i loro risvolti sulla salute mentale, sui comportamenti sociali, sulle conseguenze di natura anche penale. Analisi dei fenomeni e strategie di intervento per la prevenzione, la cura, il recupero.
Tutto questo sarà al centro del convegno “Lanterne: i chiaro-scuri delle dipendenze” che si svolgerà a Menfi il prossimo 2 ottobre, nell’auditorium del Centro Civico, dalle ore 9 alle 13.

Una giornata di riflessione e di confronto promossa dal Centro di Giustizia Minorile (CGM) Sicilia e dall’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM) di Palermo (Servizio periferico del Ministero della Giustizia) e organizzata dall’Istituto Walden S.C.S. Onlus di Menfi.

L’evento, che ha il patrocinio del Comune di Menfi e il sostegno della scuola ERIS, coinvolgerà esperti, rappresentanti di realtà istituzionali ed educative.
Ad aprire il convegno saranno il sindaco Vito Clementi, il presidente dell’Istituto Walden Michele Buscemi, i sindaci del Distretto Socio Sanitario D7. Introdurrà il convegno il funzionario di Servizio Sociale presso l’USSM di Palermo Lilli Cirivello. Relatori saranno: il giudice presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo Nicola Aiello; lo psicologo e Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo Francesco Tusa; lo psicologo presso il SerD di Sciacca Luca Occhinegro; la psicologa e psicoterapeuta Ivana Piazza; il presidente del consorzio Sol.Co Reti di Imprese Sociali Siciliane Sergio Mondello; Dott.ssa Francesca Pruiti psicologa/psicoterapeuta; la responsabile assistente sociale della comunità Ultreia di Ravanusa Luciana D’Auria. Modererà i lavori l’assistente sociale dell’Istituto Walden Lucia Alessi.

L’iniziativa di Menfi è la seconda tappa del progetto ministeriale “Il Cammino della Legalità”, promosso dall’Ufficio Servizio Sociale per Minorenni di Palermo, con l’obiettivo di diffondere la cultura della legalità e promuovere nei giovani una cittadinanza attiva e responsabile, attraverso esperienze educative fondate sui valori del rispetto, della giustizia e della solidarietà.

