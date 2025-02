Prevenzione, record in provincia sullo screening per i tumori al colon retto 

Numeri da record in provincia di Agrigento per la prevenzione ai tumori. Il dato sugli screening al cancro al colon retto è il più alto in Sicilia nel 2024. È quanto emerge dagli indicatori di adesione ai livelli essenziali di assistenza che sono stati resi noti questa mattina, a margine di una conferenza stampa, dall’Asp di Agrigento. “Nel 2024 siamo la prima provincia per quanto riguarda lo screening per il tumore al colon retto, la seconda per quello della mammella e la terza per il collo dell’utero – afferma il direttore generale dell’Azienda Giuseppe Capodieci – Questo è un segno che la popolazione risponde ad un bisogno sanitario e quindi c’è la volontà di perseguire questo obiettivo e poter dare risposte ampie alla cittadinanza.”

“Si può fare di più e siamo una squadra ben amalgamata con l’aiuto della direzione strategica. Questi dati sono confortanti – dice Angela Matina, responsabile delle campagne di prevenzione dell’Asp di Agrigento – La parola cancro fa paura e gli screening servono a diagnosticare velocemente questa malattia. Invito tutti a rispondere sì a questi inviti perchè è rivolto alla popolazione apparentemente sana, ricordiamo che il tumore non dà alcun segno e sintomo all’inizio. La prevenzione secondaria è fondamentale, cambia tutto e salva la vita.”