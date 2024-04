Prevenzione sanitaria ad Agrigento numerosi screening gratuiti per il Lions Day

Ieri nel piazzale Giglia di San Leone, presenti i Club Lions della Zona 26 del Distretto Lions 108Yb Sicilia, Presidente Giuseppe Caramazza, Agrigento Host, Presidente Adriano Barba, Agrigento Chiaramonte, Presidente Danila Sollazzo, Aragona, Comitini, Grotte, Racalmuto Zolfare, Presidente Giuseppe Arnone, Agrigento Valle dei Templi, Presidente Gioacchino Cimino ed il Leo Club Agrigento Host, Presidente Dott. Antony Dalli Cardillo, per effettuare gratuitamente ad adulti e bambini screening sanitari per celebrare il Lions Day.

Numerose le persone che hanno colto l’occasione e si sono sottoposte ai diversi screening offerti e a cura degli specialisti Tito Condello, Angelo Capostagno e Angelo Di Caro per il diabetologico, Carmelo Vitello e Marco Martello per il cardiologico, Antonio Bongiorno per la celiachia, Paolino De Marco per l’oncologico, Eliseo Giorgio per il visivo, Paola Buscemi per l’audiometrico. ne ha beneficiato la comunità agrigentina. Ad occuparsi della promozione degli screening oncologici sono stati i medici dell’ASP, Angela Matina e Domenico Costa. Inoltre era presente per la donazione degli occhiali da sole ai bambini sottoposti a screening e la raccolta degli occhiali usati la Delegata distrettuale, Mariella Antinoro.

Così il Presidente Caramazza “La prevenzione e la conoscenza sanitaria sono due importanti fattori per ridurre le patologie e condurre una vita sana e longeva, inoltre, ritengo che vadano promosse delle azioni per rinsaldare il rapporto di fiducia tra pazienze e medico, un’alleanza forte contro le malattie, condannando ogni forma di violenza nei confronti del personale sanitario che deve lavorare in serenità. Gli screening gratuiti nelle piazze delle città sono utili anche a questo. I Lions sanno bene che un singolo atto di servizio può cambiare una vita e questo è il primo passo per migliorare le comunità.”

Soddisfatti per il successo gli organizzatori e ringraziano per la collaborazione i sanitari che hanno effettuato gli screening, il Comune di Agrigento, l’ASP Agrigento, la Croce Rossa Italiana di Agrigento, l’Associazione Italiana per la Celiachia e tutti coloro i quali hanno reso possibile la realizzazione di questo importante service a beneficio della comunità agrigentina.