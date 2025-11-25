Prime lauree Unipa al corso di Infermieristica del Polo Universitario di Agrigento

Sono una trentina di studenti del corso di laurea in Infermieristica del Polo Universitario di Agrigento (Unipa) che oggi hanno conseguito il titolo accademico. Durante la cerimonia, svoltasi questa mattina, i neolaureati hanno prestato il “Giuramento dell’infermiere” e adottato il Codice deontologico della professione infermieristica. Il corso è sotto la direzione didattica di Giuseppe D’Anna.

“Siamo lieti per il traguardo raggiunto dai neolaureati – commenta Salvatore Occhipinti, presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche (Opi) che questa mattina, insieme con il segretario e con il consigliere dell’Ordine, rispettivamente Salvatore Pantalena e Antonino Venezia – ha fatto parte della commissione esaminatrice presieduta da Maurizio Soresi – e rivolgo loro un caloroso benvenuto ai laureati da parte dell’intero Consiglio d’Ordine. In un contesto sanitario nazionale, caratterizzato da una significativa carenza di personale sanitario, il fatto che trenta giovani abbiano deciso di intraprendere questo percorso di studi rappresenta un segnale di speranza e di fiducia nel futuro della professione. Questi nuovi infermieri – prosegue il Presidente – sono una risorsa preziosa per il nostro territorio e per l’intero sistema sanitario. La loro formazione e il loro impegno contribuiranno a rafforzare la rete di assistenza e a garantire cure di qualità ai cittadini”.

L’evento segna anche un passo fondamentale per il Polo Universitario di Agrigento e per il territorio che vede crescere una nuova generazione di professionisti pronti a mettere competenza e passione al servizio della salute dei cittadini. Non a caso, il primo punto del Giuramento dell’Infermiere recita: “Giuro di mettere la mia vita al servizio della persona umana”.