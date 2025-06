Primo Forum Acqua Sicilia, Legambiente: “ingiusta gestione della risorsa”

Capire come gestire l’acqua sempre più scarsa nella nostra regione a causa dei cambiamenti climatici e una cattiva gestione. Questo l’argomento al centro del primo Forum Acqua Sicilia che si è svolto questa mattina ad Agrigento a Casa Sanfilippo organizzato da Legambiente Sicilia che ha messo allo stesso tavolo ricercatori, amministrazioni, gestori e rappresentanti politici per parlare di efficienza, risparmio e adattamento nel settore idrico per contrastare la crisi climatica a livello regionale.

“Noi abbiamo delle proposte. Tra le prime mettere mano alla riforma della gestione dell’acqua attraverso la gestione mirata dell’intero comparto attraverso l’autorità di bacino e ovviamente con la messa in discussione di tutti quei comparti che se ne occupano e che sembrano non funzionare, per esempio Aica. In altri parte della Sicilia ci sono Comuni che gestiscono l’acqua in maniera autonoma e in modo non perfetti chiari. Oggi non basta dire Troina o Caltanissetta hanno sofferto di più l’anno scorso, e quest’anno saranno i palermitani a soffrire, perchè tutta la Sicilia non si può permettere di avere questa ingiusta gestione dell’acqua”, ha dichiarato Giuseppe Amato, Legambiente Sicilia responsabile risorse idriche.

Il confronto è stato utile per delineare il quadro di criticità attuale ma anche ciò che si sta facendo in merito e le opportunità che si presentano davanti, dando risalto a buone pratiche e a come migliorare la gestione regionale della risorsa idrica, anche in ottica della crisi climatica.