Primo giorno di scuola per i liceali del Leonardo alla Valle dei Templi

Oltre quattrocento studenti, 17 nuove prime classi del Liceo Linguistico Leonardo di Agrigento sono stati accolti dalla dirigente scolastico Patrizia Pilato e dal corpo docente presso la Valle dei Templi ai piedi del Tempio di Giunone. “Una scuola come il Leonardo, che rappresenta una delle agenzie educative più importanti e più scelte del territorio, non poteva che partire dalla propria Storia e dalla propria tradizione culturale”, ha dichiarato la Dirigente Scolastica, dott.ssa Patrizia Pilato. “Vogliamo che il senso di appartenenza alla nostra terra sia il filo conduttore del loro percorso formativo, un valore cardine che li accompagnerà per tutti gli anni che trascorreranno qui. Partire dalle radici per costruire il loro futuro, in un cammino che non sarà solo di studio, ma di crescita personale”, ha concluso la Pilato.

Le nuove matricole hanno colto con attenzione e orgoglioso questo importante momento di benvenuto nella scuola che li accompagnerà per 5 anni.