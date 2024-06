Progetto Bio per tutti, al via ad Agrigento il secondo “Bio Educational Tour”

Il Consorzio Isola Bio Sicilia è il promotore del secondo “Bio Educational Tour”, uno straordinario viaggio nel cuore delle eccellenze biologiche siciliane. L’evento che si svolgerà in tre giorni a partire da oggi, dalle ore 08:00 alle ore 15:00, rappresenta un’opportunità imperdibile per scoprire la bellezza e la passione che animano il mondo biologico siciliano. “Un viaggio tra le eccellenze – dice il presidente del Consorzio Isola Bio Sicilia, Lillo Alaimo Di Loro -Il tour non è solo un’opportunità di conoscenza, ma un vero e proprio viaggio emozionale tra le aziende, il paesaggio, i vigneti e le colture della Sicilia Centro meridionale. In ogni azienda che visiteremo, ci si potrà immergere nelle storie, nei volti e nei sapori che rendono unici i nostri prodotti biologici. Ogni visita sarà un’occasione per scoprire le pratiche sostenibili e innovative adottate dai nostri agricoltori, legate a una tradizione millenaria di rispetto per la terra”.

Il tour prevede anche degustazioni guidate e laboratori. Sotto la guida di Bruno Boni, esperto di “alimentazione della longevità”, si potrà partecipare a laboratori di cucina naturale e degustazioni guidate. Queste esperienze culinarie permetteranno di assaporare i prodotti locali in una nuova luce, scoprendo i segreti della cucina “naturale” e salutistica.

L’iniziativa organizzata e promossa dal Consorzio Isola Bio Sicilia, fa parte del progetto Bio per Tutti, finanziato dal Dipartimento regionale dell’Agricoltura, Psr Sicilia 2014/2020 Misura 16 – Cooperazione, Sottomisura 16.4. Progetto presentato e gestito da un Gruppo di Cooperazione coordinato dal Consorzio Isola Bio Sicilia, cui partecipano 9 aziende biologiche, tra le più rappresentative della Sicilia.