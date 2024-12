Prosegue il tour negli ospedali di Italia Viva, Lala: “situazione pronto soccorso drammatica”

“I corridoi del Pronto soccorso dell’ospedale di Agrigento sono zeppi di barelle i pazienti anziché restare qualche ora prima di essere ricoverati nei vari reparti spesso restano lì per 5 o 6 giorni. La situazione è drammatica, non per responsabilità dei medici, del personale medico o delle guardie giurate che fanno il possibile, esausti continuano a svolgere il loro lavoro facendo il possibile . La carenza di personale si protrae ormai da troppo tempo. Una situazione logorante per chi ogni giorno vive in corsia e per i pazienti che sono sottoposti a tempi di attesa molto lunghi. Il Presidente della regione Schifani dichiara che va tutto bene, ma sarebbe il caso che si facesse il giro dei vari pronto soccorso e si fermasse a parlare con medici e pazienti anziché dipingere una situazione “rose e fiori” di una sanità dell’isola che non c’è”. Cosi in una nota la coordinatrice cittadina di Italia Viva Roberta Lala che oggi insieme all’onorevole Davide Faraone ha effettuato un sopralluogo del nosocomio agrigentino.