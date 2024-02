Protocollo d’intesa tra il Comune di Agrigento e l’associazione “Conoscere Agrigento”

Al mattino di oggi al Comune di Agrigento il sindaco, Franco Miccichè, ha siglato un protocollo d’intesa con l’associazione culturale “Conoscere Agrigento”, presieduta dalla dottoressa Gabriella Costantino, già Soprintendente ai Beni culturali e paesaggistici di Agrigento. L’iniziativa mira a coinvolgere l’intera cittadinanza nell’approfondire e valorizzare la conoscenza del territorio in ambito culturale, tramite l’organizzazione di mostre, seminari, convegni e altre attività collaterali. Il sindaco Miccichè ha espresso gratitudine alle dottoresse Costantino, Musca e alle altre associate, “personalità di spessore nel settore della cultura” – ha sottolineato e poi aggiunto: “Agrigento si prepara ad accogliere una grande quantità di turisti in quanto ‘Capitale Italiana della Cultura 2025’. Costruire qualcosa di duraturo ed eterno per la nostra città è quello su cui si sta lavorando. L’associazione ‘Conoscere Agrigento’ ha piena consapevolezza delle potenzialità della città e del suo patrimonio storico, e sarà sicuramente in grado di darci dei preziosi suggerimenti per importanti percorsi culturali e non solo.” E la presidente dell’associazione “Conoscere Agrigento”, Gabriella Costantino, afferma: “A nome di tutta l’associazione, formata da validissimi componenti, non possiamo che ringraziare il Sindaco per l’attenzione mostrata e per questo inizio di collaborazione che si suggella oggi col protocollo d’intesa, che ci consente di dare un contributo nell’ambito della conoscenza e della riscoperta dei beni culturali del nostro territorio”.