Psi: ad Agrigento nominato il Comitato di reggenza

E’ stato nominato il Comitato di reggenza della Federazione PSI di Agrigento, che risulta composto da Roberto Polizzi, Sabrina Turano, Pino Scrudato, Calogero Vitellaro Zuccarello, Domenico Falzone.

Il comitato opererà in stretto raccordo col presidente regionale del partito, on. Giovanni Palillo, ed avrà il compito di portare il Psi al Congresso entro 3 mesi per l’elezione degli organismi statutariamente previsti.

Ad assumere la segreteria comunale del Psi ad Agrigento è stata designata Sabrina Turano

Alla riunione ha partecipato , in assenza della Turano, il vicesegretario regionale Carmelo Di Quattro.