Pubblicità sui social ma la discoteca non ha autorizzazioni, diffidato il titolare 

La serata danzante era stata sponsorizzata attraverso le pagine Facebook e Instagram ma la struttura è risultata priva delle necessarie autorizzazioni. La divisione Pasi della questura di Agrigento, dopo aver spulciato i canali social, ha così avviato le verifiche sul locale scoprendo che non era autorizzato per quel tipo di attività. Per questo motivo il questore ha diffidato il titolare della discoteca tra San Leone e Zingarello.

L’attività di contrasto all’abusivismo in questo settore non si ferma soltanto ad Agrigento. Ad un locale in contrada Seccagrande, a Ribera, è stata negata la licenza mentre a Sciacca un’altra struttura è stata chiusa per venti giorni poiché si era verificata una rissa.