Agrigento

“Puliamo la spiaggia di Maddalusa e la foce del fiume Akragas”, l’iniziativa

Domenica prossima 12 aprile - con inizio delle operazione dalle ore 9,00 - decine di volontari cercheranno di raccogliere parte delle tonnellate di rifiuti presenti sulla spiaggia di Maddalusa, Babbaluciara e la foce del fiume Akragas

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Domenica prossima 12 aprile – con inizio delle operazione dalle ore 9,00 – decine di volontari, coordinati da Mareamico, Legambiente, WWF, Mareavivo, Agrigento Host, AGESCI e Leo Club cercheranno di raccogliere parte delle tonnellate di rifiuti presenti sulla spiaggia di Maddalusa, Babbaluciara e la foce del fiume Akragas, che le mareggiate invernali hanno portato a riva. 

L’evento non è solo un’azione di rimozione dei rifiuti accumulati in spiaggia, ma un forte segnale di amore per il territorio e un invito alla responsabilità collettiva. Gli organizzatori lanciano un appello corale alla partecipazione: l’invito è esteso a tutti i cittadini, ai comitati civici, alle associazioni locali e a tutti gli esponenti politici agrigentini, con l’auspicio che la cura dell’ambiente diventi una priorità stabile, condivisa e trasversale.

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