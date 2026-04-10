“Puliamo la spiaggia di Maddalusa e la foce del fiume Akragas”, l’iniziativa

Domenica prossima 12 aprile – con inizio delle operazione dalle ore 9,00 – decine di volontari, coordinati da Mareamico, Legambiente, WWF, Mareavivo, Agrigento Host, AGESCI e Leo Club cercheranno di raccogliere parte delle tonnellate di rifiuti presenti sulla spiaggia di Maddalusa, Babbaluciara e la foce del fiume Akragas, che le mareggiate invernali hanno portato a riva.

L’evento non è solo un’azione di rimozione dei rifiuti accumulati in spiaggia, ma un forte segnale di amore per il territorio e un invito alla responsabilità collettiva. Gli organizzatori lanciano un appello corale alla partecipazione: l’invito è esteso a tutti i cittadini, ai comitati civici, alle associazioni locali e a tutti gli esponenti politici agrigentini, con l’auspicio che la cura dell’ambiente diventi una priorità stabile, condivisa e trasversale.