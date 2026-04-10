Palermo

Colpi di mitragliatrice contro una rimessa d’auto a Sferracavallo

I proiettili hanno sfondato i vetri spessi del cancello e hanno danneggiato le automobili parcheggiate in fondo alla rimessa a circa 50 metri dal punto in cui è stato aperto il fuoco

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Nuova intimidazione a Sferracavallo, frazione di Palermo. La scorsa notte un uomo a bordo di una Fiat 500 nera si è fermato davanti a una rimessa di auto e ha sparato 30 colpi con una mitragliatrice Kalashnikov contro un cancello a vetri e alcune automobili parcheggiate dentro.

Un complice lo ha atteso in auto con il motore acceso. Sul posto sono intervenute le volanti del commissariato San Lorenzo. I proiettili hanno sfondato i vetri spessi del cancello e hanno danneggiato le automobili parcheggiate in fondo alla rimessa a circa 50 metri dal punto in cui è stato aperto il fuoco. Alcuni colpi sono finiti anche sul gabbiotto dove dormivano due custodi.

Le modalità di azione ricordano quelle che 3 settimane fa sono state utilizzate contro il deposito di Sicily by car di via San Lorenzo. In quell’occasione agirono in tre: un uomo ha scavalcato il muro e aperto il cancello ai due complici che hanno sparato 30 colpi di mitragliatrice contro quattro automobili; poi si sono dati alla fuga a piedi perché non erano riusciti a far ripartire la vettura rubata con cui erano arrivati sul posto.

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