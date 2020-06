Questura Agrigento, De Girolamo nuovo capo dell’Anticrimine; Milazzo va a Catania

Torna in Sicilia, questa volta ad Agrigento, Daniele De Girolamo, primo dirigente della Polizia di Stato che sarà il nuovo dirigente della Divisione anticrimine della Questura. De Girolamo catanese di 56 anni, proviene dalla Questura di Taranto dove ha guidato dal febbraio scorso, la Divisione anticrimine. In precedenza ha guidato il Commissariato di P.S. di Caltagirone ed ha precedentemente ricoperto gli incarichi di dirigente dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e di funzionario della Squadra mobile di Catania – Sezione narcotici – della Questura Etnea . Daniele De Girolamo ha ottenuto promozioni per meriti speciali: nel 2014 insieme a due agenti di Polizia salvò la vita ad un uomo che stava per darsi fuoco e nel 2018 bloccò un Pick-up, saltando sul cassone del mezzo, in piena zona movida, che stava per provocare una strage.

Lascia Agrigento per andare a comandare Divisione anticrimine della Questura di Catania Alessandro Milazzo, nisseno di 50 anni primo dirigente della Polizia di Stato. In passato è stato dall’aprile 2013 capo di gabinetto della Questura di Caltanissetta ed ancor prima, dirigente della Digos, vice capo di gabinetto e dal 1996 funzionario addetto presso il Commissariato di Gela, sede nella quale ha parallelamente ricoperto l’incarico di dirigente della Polizia di Frontiera marittima.