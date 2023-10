Questura Agrigento, si sono distinti durante il lavoro: premiati 13 poliziotti 

Nella giornata di ieri, 24 ottobre 2023, durante una sobria cerimonia presieduta dal Vicario del Questore Dr. Francesco Marino , sono stati consegnati riconoscimenti – attestati di lode -a tredici poliziotti per essersi particolarmente distinti in servizio.

Si riportano di seguito i nominativi dei premiati e le motivazioni:

Vice Ispettore della Polizia di Stato Giovanni Marino: Evidenziando capacità professionali, libero dal servizio, coordinava un articolato intervento di soccorso in favore di una persona che aveva posto in essere manifesti propositi suicidi, impedendo il verificarsi dell’insano gesto; Vice Ispettore della Polizia di Stato Valerio Di Vita: Evidenziando capacità professionali, coordinava un’operazione di polizia giudiziaria, che dava esecuzione al decreto di fermo di indiziato di delitto nei confronti di un soggetto pluripregiudicato; Vice Sovrintendente della Polizia di Stato Giorgio Romano: Evidenziando capacità professionali effettuava un’attività investigativa, che si concludeva con l’emissione di ordinanza di custodia cautelare a carico di 32 persone, ritenute responsabili del delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ed altri reati; Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato Daniela Morgante: Evidenziando capacità professionali, effettuava un’attività investigativa, che si concludeva con l’emissione di ordinanza di custodia cautelare a carico di 32 persone, ritenute responsabili del delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ed altri reati; Agente della Polizia di Stato Gaspare Carapezza: Evidenziando capacità Professionali espletava un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, a carico di un cittadino albanese ritenuto responsabile di rapina in danno di una anziana donna;

Assistente Capo della Polizia di Stato Angelo Saverio Incorvaia: Evidenziando capacita professionali, effettuava un intervento di polizia giudiziaria, nel corso di un servizio di volante, che consentiva di trarre in arresto un individuo per il reato di detenzione, al fine di spaccio, di sostanze stupefacenti; Assistente Capo della Polizia di Stato Calogero Cammilleri: Evidenziando capacita professionali effettuava un intervento di polizia giudiziaria, nel corso di un servizio di volante, che consentiva di trarre in arresto un individuo per il reato di detenzione, al fine di spaccio, di sostanze stupefacenti; Assistente Capo della Polizia di Stato Paolo Bonfiglio: Evidenziando capacità professionali, espletava un’operazione di polizia giudiziaria, che si concludeva con l’arresto di un soggetto dedito alla coltivazione e produzione di sostanza stupefacente; Assistente Capo della Polizia di Stato Luca Notonica: Evidenziando capacità professionali, durante un servizio di volante, effettuava un intervento di polizia giudiziaria, che consentiva di trarre in arresto un soggetto di nazionalità tunisina, ricercato poiché latitante, traendolo in arresto; Assistente Capo della Polizia di Stato Santi Sciarrone: Evidenziando capacità professionali, libero dal servizio, individuava la presenza di un soggetto di nazionalità tunisina, ricercato poiché latitante, partecipando all’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto del medesimo; Assistente Capo della Polizia di Stato Angelo Aquilino: Evidenziando capacità professionali, espletava un’operazione di polizia giudiziaria, che dava esecuzione al decreto di fermo di indiziato di delitto nei confronti di un soggetto pluripregiudicato; Assistente Capo della Polizia di Stato Gerlando Tedesco: Evidenziando capacità professionali, espletava un’articolata operazione di polizia giudiziaria, che si concludeva con l’arresto di un soggetto non comunitario, responsabile del delitto di detenzione di sostanza stupefacente al fine di spaccio; Assistente Capo della Polizia di Stato Gerlando Tedesco: Evidenziando capacità professionali, espletava un’operazione di polizia giudiziaria, sviluppatasi attraverso varie fasi, che consentiva di trarre in arresto quattro persone e di deferirne alla autorità giudiziaria altre due, tutte responsabili di detenzione di sostanza stupefacente al fine di spaccio; Assistente Capo della Polizia di Stato Francesco Aleo: Evidenziando capacità professionali, libero dal servizio, effettuava un articolato intervento di soccorso in favore di una donna che aveva posto in essere evidenti propositi suicidi, impedendo che la stessa potesse compiere l’insano gesto; Assistente Capo della Polizia di Stato Francesco Aleo: Evidenziando capacità professionali, libero dal servizio, effettuava un articolato intervento di soccorso in favore di una persona che aveva posto in essere manifesti propositi suicidi, impedendo il verificarsi dell’insano gesto.