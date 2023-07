Racing Team Agrigento: domenica prova finale regionale a Palermo

Il Racing Team Agrigento è proiettato per il prossimo impegno di domenica, a Palermo, per la finale regionale della prova del team Relay,

Intanto, sabato 1 luglio a Floresta (ME) nella XCO di coppa Sicilia, si sono ben distinti Giuseppe Tarallo e Marco Butera. I due giovani, seguiti dal loro preparatore Antonino Analfino, hanno concluso la gara con un ottimo quarto posto di Giuseppe Tarallo e sesto posto per Marco Butera.

Il D.S. Totò D’Andrea si ritiene soddisfatto di questa ottima prestazione e vede i suoi ragazzi in crescita.