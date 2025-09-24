Agrigento

Rapina al distributore di carburante a Fontanelle, portati via quasi mille euro 

Due banditi a bordo di uno scooter, con il volto travisato da caschi integrali, sono entrati in azione al distributore di benzina Agip

Pubblicato 23 minuti fa
Da Redazione

Rapina nel quartiere di Fontanelle, periferia a nord di Agrigento. Due banditi a bordo di uno scooter, con il volto travisato da caschi integrali, sono entrati in azione al distributore di benzina Agip in via Unità d’Italia. I malviventi, forse armati, hanno minacciato il titolare e si sono fatti consegnare l’incasso.

Il bottino, secondo una prima ricostruzione, ammonterebbe a poco meno di 800 euro. Poi la fuga. I rapinatori hanno messo a segno il colpo poco prima della chiusura all’orario di pranzo. Il titolare della stazione di carburante ha denunciato l’accaduto ai carabinieri che hanno immediatamente avviato le indagini. Un aiuto potrebbe arrivare dalle numerose telecamere presenti in zona. 

