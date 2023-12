Refezione scolastica ad Agrigento non attiva, il Codacons: “assessori e sindaco tassatevi”

“Siamo quasi a metà anno scolastico e a giorni saranno le vacanze di Natale, ed il comune di Agrigento non assicura il servizio di refezione scolastica. Riceviamo giornalmente segnalazioni e lamentele da parte di genitori”. cosi in una nota il Responsabile Regionale Dipartimento Trasparenza Enti Locali Giuseppe Di Rosa.

“Il servizio di refezione scolastica da parte del Comune di Agrigento non è ancora attivo(doveva esserlo dal primo giorno di scuola) a causa di carenza fondi, questa dis-Amministrazione, priva centinaia di bambini specie di famiglie monoreddito di un servizio indispensabile. La nostra proposta è, che, considerate le responsabilità dirette dell’Amministrazione, considerato, che l’Amministrazione Miccichè è la più costosa della storia del Comune di Agrigento ed ha pure aumentato le loro indennità mensili (chiedete se le riscuotono mensilmente oppure no) siano gli assessori ed il sindaco a tassarsi per assicurare alla città questo importante supporto pubblico puntando sulla cultura dei figli di questa terra. Assumetevi almeno questo onere rispetto al disastro che state procurando ad Agrigento ed agli Agrigentini!” ha concluso Di Rosa.