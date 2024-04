Relazione annuale Miccichè, la Dc: “sindaco omette sul suo operato”

“Il Sindaco nella relazione annuale plaude al suo operato ed a quello della sua Amministrazione. Non siamo su scherzi a parte, lo ha fatto davvero! Certo ha omesso qualsiasi riferimento ai quartieri senza luce, alla città senza acqua e senza reti, all’assenza di parcheggi, agli strumenti contabili non in linea e quindi all’assenza del piano del personale e dei consequenziali concorsi. Neanche i ragazzi, i fragili e l’ambiente sono finiti tra le priorità del Sindaco ed infatti oltre a non averli menzionati in Aula, nessun euro ha mai destinato alle attività della consulta giovanile in questi anni, come anche il regolamento orti urbani non ha mai visto la mappatura delle aree da affidare da parte degli uffici, e la consulta dello sport o il garante dei disabili ancora un miraggio.Anche sulla fondazione Capitale della Cultura che è stata tutta la relazione dell’anno 2023 ha omesso di dire che ancora non ha personalità giuridica e non è operativa, e neanche con quali criteri sceglierà i progetti da finanziare con i 4 milioni di euro della Regione come progetti collegati, elenco che deve essere pronto entro domani con proroga fino a giugno. Sulla piscina comunale invece si è ampiamente dilungato vantando il fatto che dopo 4 anni riaprirà… ma ovviamente ad oggi anche la piscina è ancora chiusa! Agli Agrigentini ogni commento””. Questa la nota del gruppo consiliare della Democrazia Cristiana a margine della relazione del sindaco Miccichè.