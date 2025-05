Inquinamento spiaggia Le Dune, Mareamico: “Aumentano le responsabilità di Aica”

Ogni giorno che passa aumentano le responsabilità dell’AICA, per il grave sversamento avvenuto a San Leone sulla spiaggia delle dune, anche grazie alle loro stesse dichiarazioni.

“AICA e il Sindaco di Agrigento hanno avuto notizie sullo sversamento già lo scorso 27 aprile tramite un nostro video”, dichiara in una nota l’associazione ambientalista Mareamico Agrigento. ” “L’azienda consortile ha scoperto l’intasamento delle condotte il 6 maggio (quindi dopo 10 giorni di continui sversamenti in mare) e solo grazie all’intervento dell’Assessore regionale Savarino, dell’ARPA, dell’ASP, del Comune di Agrigento e della Capitaneria di porto, ma soprattutto grazie alla pressione mediatica/giornalistica che li ha costretti ad intervenire, dopo aver inizialmente affermato che “i loro impianti non avevano mostrato alcuna criticità. E dire che bastava poco per scoprire che c’erano problemi, continua Mareamico, si era ridotto l’afflusso delle fogne alla centralina di sollevamento delle dune e bastava quindi aprire qualche pozzetto in via Magellano per avere la conferma dell’ostruzione.Tutto ciò non è stato fatto per grande superficialità ed anche in malafede; allorquando hanno affermato che il problema si è manifestato per colpa “di un maldestro intervento di riparazione effettuato da ignoti”.Invece di chiedere scusa per il grave danno arrecato all’ambiente e ai cittadini, rilasciano queste inverosimili dichiarazioni!”, ha concluso l’associazione ambientalista.