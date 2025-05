Gli studenti del Liceo King discutono di giornalismo d’inchiesta

Nell’ambito della settimana della Legalità giunta alla XVII Edizione gli studenti del Liceo Martin Luther King diretto dal dirigente scolastico Mirella Vella, hanno incontro i giornalisti agrigentini Franco Castaldo direttore della testata giornalistica online Grandangolo Agrigento e Alfonso Bugea del Giornale di Sicilia per discutere del ruolo del giornalismo d’inchiesta nella lotta alla criminalità.

“E’ importante parlare ai giovani di giornalismo d’inchiesta che è quel tipo di giornalismo che va oltre alla notizie e si differenzia dal giornalismo che io definisco normale. Il giornalista d’inchiesta cerca, scruta, studia l’evento e trova elementi in più rispetto ad un’inchiesta giudiziaria, insomma una ricerca profonda per arrivare ad una verità che spesso non è quella istituzionale”; ha detto il giornalista e criminologo Franco Castaldo parlando ai ragazzi della sua esperienza professionale e del suo libro “Mafiare, cosa nostra e stiddra lo stato delle cose”.

Hanno fatto eco le parole del giornalista Bugea che ha detto: “mi piace essere qui con il collega Castaldo perchè insieme rappresentiamo la vecchia guardia di questo mestiere, e in questo territorio abbastanza difficile. Dobbiamo creare le condizioni affinchè questo mestiere affascina i giovani nel segno della legalità e credo che qualcuno di questi ragazzi possa diventare il cronista del futuro”.

All’incontro, moderatore e coordinatore dalla professoressa Giada Attanasio, sono intervenuti le istituzioni civili e militari e Gaetano Scorsone che ha ideato la settimana della legalità. Non solo domande da parte degli studenti ai giornalisti ma anche interventi artistici del gruppo teatro “I ragazzi del King “diretto dalla professoressa Arianna Vassallo .