“Il Conservatorio a Teatro”, ultimo appuntamento con due maestri d’eccezione: Cominati e Attanasi

Il Conservatorio Arturo Toscanini chiude la Stagione Concertistica “Il Conservatorio a Teatro” con un grande evento che ha come protagonisti eccellenze del mondo della musica. I grandi nomi del panorama mondiale che saliranno il 17 maggio alle ore 21.00 sul palco del Teatro Pirandello di Agrigento saranno il M° Roberto Cominati, affermato pianista nel panorama internazionale già primo premio al prestigioso Concorso Ferruccio Busoni, l’ Orchestra Sinfonica del Conservatorio A. Toscanini di Ribera diretta dal M° Walter Attanasi, entrambi destinatari del prestigioso riconoscimento di ECCELLENZA ITALIANA 2024 premiati, con il patrocinio del Consiglio dei Ministri e di 11 Ministeri italiani, tra le 100 STORIE DI ECCELLENZA che si sono distinte per aver contribuito a migliorare il futuro del nostro Paese e che portano lustro all’Italia nel mondo.

La Direttrice Prof.ssa Mariangela Longo dichiara: “Alta Formazione e Produzione Artistica di rilievo in collaborazione con i Teatri e le Imprese sono i principi fondanti della nostra missione sul territorio finalizzata alla divulgazione della Cultura Musicale e alla promozione dei giovani talenti. Volge a conclusione la Stagione Concertistica che abbiamo voluto dedicare ad Agrigento Capitale della Cultura 2025 e che ha visto coinvolti oltre 400 musicisti, 7 Guest Artist ,3 tipologie di orchestre e 15 eventi realizzati in vari ambiti: dalla Lirica alla musica Classica, Sinfonica e cameristica, dal Jazz al Pop Rock in rappresentanza di tutti I dipartimenti attivi presso il nostro Conservatorio A. Toscanini. Il concerto del 17 Maggio concluderà le due prestigiose Masterclass di Alta Formazione che i due Maestri terranno, rispettivamente, al Conservatorio Toscanini dal 10 al 17 Maggio ( Masterclass di Formazione Orchestrale del M° W.Attanasi) e dal 14 al 16 Maggio ( Masterclass di Alto Perfezionamento pianistico del M° Roberto Cominati). Segnalo per l’occasione anche la partecipazione di studenti e docenti del Liceo Musicale di Agrigento, da tempo convenzionato con il nostro Conservatorio e parte della filiera della Educazione Musicale del territorio. Continueremo ad essere presenti ad Agrigento con altri grandi eventi di rilievo nazionale ed internazionale, come quelli dedicati alla Festa della Musica 2025 di cui il Conservatorio Toscanini sarà protagonista insieme a grandi nomi in collaborazione con il Parco Archeologico ” Valle dei Templi”. Ringrazio tutti gli Artisti, i docenti, gli studenti, lo staff di produzione, lo staff amministrativo ed in particolare il Vice direttore/ direttore di produzione Prof Simone Piraino per il grande lavoro svolto e naturalmente il Presidente, il Direttore, il Cda e tutto lo Staff della Fondazione Teatro Pirandello nonché il Sindaco, il Presidente e il Cda del Teatro l’ Idea di Sambuca di Sicilia per la preziosa collaborazione e per avere sposato questo ambizioso progetto di promuovere insieme Arte, Cultura e Bellezza!”