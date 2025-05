Libero Consorzio Comunale, al via le visite istituzionali del presidente Pendolino

Il Presidente del Libero Consorzio Comunale ha effettuato, questa mattina, alcune visite istituzionali nella città di Agrigento.Prima tappa del suo itinerario il Comandante dei Carabinieri Nicola De Tullio per poi proseguire con il Questore Tommaso Palumbo ed il Comandante della Guardia di Finanza Edoardo Moro.

Si e’ trattato, come sottolineato dal Presidente, di visite di cortesia nei confronti delle maggiori istituzioni del territorio della Provincia agrigentina. Durante gli incontri sono stati affrontati diverse tematiche ed in particolare l’importanza, dopo anni di commissariamento, dell’ elezione dei nuovi organi politici del Libero Consorzio ritenuti strategici in un rapporto di mediazione con il vasto territorio provinciale.

Il Presidente Pendolino, ha ritenuto, di avviare, pertanto, un rapporto di collaborazione, nell’ambito dei diversi ruoli istituzionali, allo scopo di rafforzare tutte le misure necessarie nell’interesse della comunità amministrata.Nei prossimi giorni continueranno le visite e gli incontri.