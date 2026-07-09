Pronta la sesta edizione dello Slalom Città di Alessandria della Rocca

La stagione dei motori vive la calda estate siciliana, il 22 e 23 agosto prossimi i riflettori del motorsport regionale si accenderanno sul 6° Slalom Città di Alessandria della Rocca, valevole per il Campionato siciliano slalom. La manifestazione, organizzata dall’ASD Passione e Sport in stretta sinergia con l’Automobile Club di Agrigento e la collaborazione della Cacciatore Corse, vanta il patrocinio del Comune di Alessandria della Rocca ed è stata fortemente voluta in prima persona dal sindaco, Salvatore Mangione, sempre pronto a promuovere il territorio.

Il teatro della sfida sarà il nastro d’asfalto della SS118 Corleonese Agrigentina, con lo start ufficiale fissato dal chilometro 88+700. I piloti si misureranno su un percorso tecnico e guidato della lunghezza di 2,840 chilometri, rallentato da 13 barriere. La direzione dell’evento sarà affidata all’esperta guida del direttore di gara Michele Vecchio. Il weekend scatterà ufficialmente nel pomeriggio di sabato 22 agosto con le verifiche tecniche e sportive, ospitate all’interno del Municipio di Alessandria della Rocca e negli spazi antistanti.

I motori si accenderanno invece domenica 23 agosto: il format della competizione prevede una manche di ricognizione ufficiale, seguita dalle tre manche cronometrate di gara, al meglio delle quali verrà stilata la classifica definitiva. L’atto conclusivo dell’evento, la cerimonia di premiazione, si terrà presso la Villa Comunale di Alessandria della Rocca al termine delle ostilità.

L’attesa tra gli appassionati è alta per scoprire chi riuscirà a iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro della corsa agrigentina, con i migliori specialisti della disciplina pronti a darsi battaglia per conquistare punti pesanti per il Campionato siciliano. Lo scorso anno a dominare la scena fu Antonino Di Matteo, autore di una splendida vittoria assoluta al volante della sua monoposto Gloria C5 Suzuki.

“Lavoriamo per la crescita dell’automobilismo e per la promozione dei valori dello sport – ha detto l’avvocato Salvatore Bellanca presidente dell’Ac di Agrigento – lo sport deve unire e deve promuovere il territorio, mi preme ringraziare l’amministrazione comunale e i tanti sportivi che si stanno spendendo per la buona riuscita della manifestazione”.