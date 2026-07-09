Controcorrente lancia la raccolta firme per l’acqua pubblica: massiccia presenza degli agrigentini

Sono tanti i cittadini di Agrigento che questa mattina si sono recati in piazza Cavour per firmare per l’acqua pubblica. La raccolta firme è stata organizzata dal movimento Controcorrente con a capo Ismaele La Vardera; presenti in piazza anche i deputati Jose Marano, Carlo Gilistro e Alessandro De Leo.

“Non possiamo affidare l’acqua a chi fa business su di un bene vitale. La gestione va fatta direttamente dai comuni, con la regia della regione senza enti terzi che hanno fondi di investimento privati milionari. Un modello applicato da 162 comuni su 391 enti siciliani.

Perchè noi solleviamo le questioni, ma diamo anche soluzioni. Soluzioni che porteremo fisicamente a Palermo in una grande manifestazione di piazza che faremo a fine settembre consegnando a mano le firme rigorosamente raccolte non online, se Schifani non ci ascolta ci faremo ascoltare alla maniera di Controcorrente”, dichiara il deputato regionale Ismaele La Vardera.

“Stiamo chiedendo una cosa semplice quanto straordinaria: la regione ha la facoltà di revoca dell’affidamento. É prevista espressamente dall’articolo 30 della Convenzione in essere tra la Regione Siciliana e Siciliacque S.p.A. Articolo che recita letteralmente: “La Regione si riserva la facoltà di revocare, per sopravvenute gravi ragioni di interesse pubblico, l’affidamento in gestione”, conclude La Vardera.

Alla manifestazione era presente anche il sindaco di Agrigento, Michele Sodano, che ha richiamato l’attenzione sulla vicenda di Maddalusa, quartiere alle prese da settimane con una grave emergenza idrica.

“È una situazione complessa – ha affermato. Dopo sessant’anni durante i quali si è fatto finta di nulla, è evidente che il problema debba essere affrontato a livello regionale e nazionale. Naturalmente nel rispetto della legalità, ma senza dimenticare che dietro questa vicenda ci sono tante famiglie”.

La raccolta terminerà alle 16.30.