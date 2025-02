Resta bloccata nel terrazzo della propria abitazione, l’intervento dei Vigili del fuoco

Pronto intervento dei Vigili del Fuoco nel Centro storico di Agrigento. Questa mattina, una donna, in una è rimasta bloccata nel terrazzo della propria abitazione nella via adiacente piazza don Minzoni, pare, per accudire il proprio cane: La donna, impossibilitata a rientrare in casa perché la porta di accesso al terrazzo le si era chiusa alle sue spalle ha chiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco. Essendo l’abitazione non accessibile ai mezzi meccanici, i pompieri, lasciato il mezzo in piazza, hanno raggiunto l’abitazione a piedi, muniti delle scale in legno che, hanno permesso all’operatore, di accedere in casa dal balcone e soccorrere la signora. (L’amico del popolo)