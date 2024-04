Riapre la piscina comunale di Villaseta, Piparo: “un grande traguardo per tutta la città”

Dopo circa quattro anni di chiusura gli agrigentini potranno, finalmente, tornare a utilizzare la piscina comunale di Villaseta. “Un traguardo importante che abbiamo raggiunto grazie all’impegno dell’amministrazione e al consiglio comunale e alla famiglia Sodano, gestore della piscina”, dichiara l’assessore Gerlando Piparo che ha lavorato per la riapertura dell’impianto sportivo. “E’ una struttura importante non solo per lo sport, ma è importante per la salute ed è anche un luogo di aggregazione per i tanti giovani che si avvicinano al nuoto”, ha continuato Piparo a margine della cerimonia che ha visto al taglio del nastro il primo cittadino Franco Miccichè, il deputato nazionale Lillo Pisano, i vertici delle forze dell’ordine e il vice prefetto Massimo Signorelli. La piscina era stata riaperta nel 2017, poi dal 2020 era stata chiusa per la pandemia Covid e mai più aperta; successivamente risolto il problema dei lavori sulla caldaia e completati i lavori di ripristino della struttura e bonificate le aree esterne finalmente oggi la riapertura al pubblico.