Ricordato il capitano Hardcastle nel novantesimo della scomparsa

Erano presenti tutte le istituzioni agrigentine stamattina alle 10,30 per rendere un primo omaggio al capitano Alexander Hardcastle nel cimitero di Bonamorone dove è sepolto. Il primo omaggio di una intera giornata dedicata al benefattore della Città dei templi e che ha avuto il suo compimento nel pomeriggio alle 16,30 dove un convegno che si svolto nella sala “Griffo” del Museo archeologico dove è stato ricordato in dettaglio “l’uomo, l’archeologo e il suo tempo” mentre subito dopo la “Sala 10 bis” dello stesso Museo è stata intitolata al capitano inglese. La cronaca di stamattina al cimitero Bonamorone è uscita fuori dalle regole formali di una celebrazione per approdare a momenti di consapevolezza e riconoscimento civico dovuto al “benefattore inglese” che aveva fatto di Agrigento la sua seconda patria. La cerimonia organizzata dal Cepasa, dal Comune di Agrigento e dal Parco archeologico ha visto come dicevamo la presenza del sindaco Miccichè, dei rappresentanti del Parco, del museo, dell’Azienda turismo, della prefettura e una coincidenza felice e singolare ha voluto che un colonnello dei carabinieri, Vittorio Stingo cittadino onorario di Agrigento sostasse dinanzi la tomba di Alexander Hardcastle anch’egli cittadino onorario della Città dei templi.

Tutti hanno esternato parole non di prammatica che hanno trovato ancora più significanza nei versi di alcune poetesse agrigentine che hanno omaggiato la memoria di Hardcastle. Una lapide collocata sul muretto di cinta che sovrasta la tomba è stata scoperta dal sindaco Miccichè con su scritto “Qui giace il capitano Alexander Hardcastle eccelso archeologo e generoso mecenate che immortalò con opere grandi il suo immenso amore per la città di Agrigento. Posero il sindaco Franco Miccichè, il direttore del Parco Roberto Sciarratta e il presidente del Cepasa Paolo Cilona”.

Foto di Diego Romeo