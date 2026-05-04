Si schiantano con l’auto, muoiono due studentesse universitarie (una è siciliana)

Gravissimo incidente stradale avvenuto stanotte a Forlì. Pesantissimo il bilancio: due amiche di 27 e 23 anni, studentesse universitarie, sono morte e una terza ragazza, sorella della 23enne, lotta tra la vita e la morte. vittime sono Sirin Jaziri, 27 anni, nata a Palermo e residente a Ravenna, e di Caterina Romualdi, 23 anni, di Forlì. Ricoverata in condizioni critiche al Bufalini di Cesena c’è Angelica Romualdi, sorella di Caterina. Ancora al vaglio l’esatta dinamica di quanto accaduto, ma secondo una prima ricostruzione alla guida della macchina, una Renault Clio, c’era Angelica. Per motivi da chiarire, improvvisamente la ragazza avrebbe perso il controllo del mezzo. Dopo un testacoda, l’auto ha finito per schiantarsi contro uno dei grossi platani che costeggia la strada, viale dell’Appennino, che porta in centro. La macchina era praticamente spezzata a metà, con l’abitacolo semi distrutto. I Vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo con speciali cesoie pneumatiche per liberare le giovani dall’abitacolo devastato. Per Sirin e Caterina non c’è stato nulla da fare. Angelica, da subito apparsa in condizioni disperate, è stata trasportata d’urgenza con l’elicottero al Trauma Center dell’ospedale Bufalini di Cesena. La ricostruzione di quanto accaduto e le eventuali responsabilità sono al vaglio della Polizia stradale.