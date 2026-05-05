Agrigento

Sanità e territorio, l’Ordine degli infermieri apre al confronto con i candidati sindaco di Agrigento

L’obiettivo è di favorire una riflessione condivisa sulle priorità da affrontare, a partire dal ruolo della sanità territoriale, dal rafforzamento dei servizi di prossimità

Pubblicato 45 minuti fa
Da Redazione

“Siamo disponibili a incontrare i candidati sindaco di Agrigento che ne facciano richiesta”. Con queste parole il presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche (Opi) di Agrigento, Salvatore Occhipinti, ribadisce la piena disponibilità dell’Ordine ad aprire un confronto serio, costruttivo e trasparente con tutti i candidati alla carica di primo cittadino della Città dei templi.L’iniziativa nasce dalla volontà dell’Ordine di contribuire attivamente al dibattito pubblico in vista delle imminenti elezioni amministrative, mettendo al centro tematiche di primaria importanza per il territorio, in particolare quelle legate alla sanità locale, ai servizi sociosanitari e alla tutela della salute dei cittadini. Questioni che, secondo l’Ordine, devono essere affrontate con responsabilità, competenza e visione di lungo periodo.

“Riteniamo fondamentale – sottolinea il presidente Occhipinti – che il confronto avvenga in maniera equa e inclusiva, garantendo a tutti i candidati sindaco pari opportunità di partecipazione. Solo così sarà possibile avviare un dialogo realmente democratico e utile alla comunità”.L’Opi intende offrire uno spazio di ascolto e di proposta, nel quale i candidati possano illustrare programmi e idee in materia di sanità, confrontandosi con i professionisti del settore che ogni giorno operano sul territorio e conoscono da vicino le criticità e le potenzialità del sistema sanitario locale.L’obiettivo è di favorire una riflessione condivisa sulle priorità da affrontare, a partire dal ruolo della sanità territoriale, dal rafforzamento dei servizi di prossimità, dalla valorizzazione delle competenze infermieristiche e dal miglioramento dell’assistenza ai cittadini, in un’ottica di collaborazione tra istituzioni, professionisti e amministrazioni locali. L’Ordine, dunque, conferma il proprio impegno a svolgere un ruolo attivo e propositivo nel rispetto della propria autonomia e del principio di imparzialità.

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