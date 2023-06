Rifiuti abbandonati per strada, 15 multati ad Agrigento

Sono quindici le multe, 13 delle quali hanno riguardato soggetti che sono risultati evasori non censiti, due sono censiti. Questo è il risultato del primo blocco di 5 telecamere che hanno registrato abbandoni tra il 27 maggio e l’1 giugno e le violazioni di legge riscontrate sarebbero già numerose.

“Sono 50 le fototrappole che sono state installate nelle varie zone della città, e oggi abbiamo i primi risultati. Le attività di controllo proseguiranno adesso in maniera serrata e le telecamere controlleranno tutte quelle aree che vengono periodicamente sporcate da questi “signori”. Oltre alla multa, ho dato mandato agli uffici preposti di procedere anche con il sequestro del mezzo per i cittadini, mentre per le ditte con partita iva ci saranno le sanzioni penali”, cosi il Sindaco Franco Miccichè in un videomessaggio.